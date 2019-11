19 mulheres assassinadas nos últimos 15 anos na Madeira

Nos últimos 15 anos na Madeira foram assassinadas 19 mulheres, 14 fazem parte das estatísticas públicas e mais cinco foram mortas em 2017 e nunca foram assumidas como vítimas de violência doméstica. Nesse ano a UMAR fez uma denúncia nunca desmentida até hoje por qualquer autoridade.

Pelos dados publicados no primeiro semestre deste ano, a Comarca da Madeira já movimentava 554 processos de violência doméstica que representam números verdadeiramente assustadores. No final deste ano estes números vão aumentar e vamos continuar como una das regiões com mais violência doméstica denunciada.