13 sugestões no Roteiro de animação desta sexta-feira

Mister Teaser no BBC

O DJ Mister Teaser, do Porto, vai actuar no Barreirinha Bar Café, a partir das 18h30.

Exposição ‘O Colégio dos Jesuítas Funchal 450 anos’

O Museu de Arte Sacra do Funchal e a Académica da Madeira assinalam os 450 anos da Fundação do Colégio dos Jesuítas no Funchal através da exposição ‘O Colégio dos Jesuítas Funchal 450 anos’, que poderá ser visitada até 31 de Janeiro. Paralelamente, esta sexta-feira há uma conferência, em torno do tema ‘Violência, Verdade e Tradição: O que se pode esperar da Igreja no séc. XXI?’, pelas 18 horas, na reitoria da UMa. O orador será o padre jesuíta Francisco Mota.

‘Tapas & Wine’ no Castanheiro Boutique Hotel

Hoje há ‘Tapas & Wine’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 19h30 às 21h30, no Bar Íris, com buffet de tapas e actuação do trio de jazz composto por Ricardo Dias na viola baixo, Vítor Anjo na guitarra e Paulo Gouveia na bateria.

‘Oath Circle Meeting’ no Dtox

A MetalMad promove, pelas 19h30, nova edição do ‘Oath Circle Meeting’, no Dtox, na Rua do Esmeraldo, sendo este um evento com sonoridades extremas a cargo de cinco bandas: Gaerea, Oak, Basalto, Karnak Seti e Greengo.

‘Os 4 da Ilha’ no Baú da Cultura

O Grupo Folclórico do Centro Cultural de Santo António realiza um evento com ‘Os 4 da Ilha’, a partir das 20 horas, no Baú da Cultura, no Caminho do Lombo dos Aguiares. Haverá música, humor e gastronomia.

Orquestra de Bandolins da Madeira no Vidamar

A Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM) realiza um concerto, pelas 21 horas, no Vidamar Hotels and Resorts.

‘Dr. Why Madeira’ no Mexicano

A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

Miguel Rival & Duncan Bloom no Qasbah

A partir das 21h30, o Qasbah, no passeio marítimo do Lido, recebe o concerto do novo projecto de Miguel Rival & Duncan Bloom em acústico (músico instumentalista e produtor holandês).

Baile de Finalistas da Calheta no Mercado dos Prazeres

O Mercado dos Prazeres será o palco do Baile de Finalistas da Escola da Calheta, com o DJ Oswal Cool, Feliciano e Samuel Neto. A partir das 22 horas.

Baile da ‘Francisco Franco’ no Instituto do Vinho da Madeira

Realiza-se o Baile de finalistas da Escola Secundária Francisco Franco, no edifício do Instituto do Vinho da Madeira, a partir das 22 horas, com os artistas nacionais Phoenix RDC, Trip N e Fresh P e os DJs regionais Oxy, Paulo Camacho (BZ) e Raffz.

Porto do Porto Moniz recebe Baile de Finalistas do concelho

O Porto do Porto Moniz recebe Baile de Finalistas da escola do concelho, a partir das 23h30, com os DJs Ameriko Nunez e Oxy.

‘Ladies Fever’ no Copacabana

A discoteca Copacabana promove a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ residente Luís Gonçalves. Há entradas gratuitas, com oferta de 3 bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden estará o DJ Michael C.

Vítor Batista no Marginal

O clube Marginal abre em formato ‘late night’ (2h50) e terá a selecção musical de Vítor Batista.