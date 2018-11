1 milhão para investimento na Ponta do Sol

Um orçamento “pequeno para a dimensão e para as necessidades do concelho da Ponta do Sol”, mas ainda assim um “orçamento que nos orgulha e que certamente vai agradara todos os ponta-solenses”, acredita a presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, que viu hoje aprovado o documento em Assembleia Municipal por maioria, com a abstenção dos deputados do PSD. O executivo fica assim com verbas abaixo dos 7 milhões de euros e com uma margem para investimento que ronda 1 milhão, o que é pouco, assume a própria Célia Pessegueiro.

O orçamento conta apenas com verbas próprias e do Estado e os investimentos profundos, como o saneamento básico, terão de ficar á espera de fundos europeus ou da boa vontade do Governo Regional. “Infelizmente não foi possível atempadamente prever aqui verbas através de contratos-programa com o Governo Regional, ainda vamos ver o que vai acontecer no Orçamento Regional, embora aquilo que nós já vislumbramos não prevê nada de especial para o concelho da Ponta do Sol, o que muito lamentamos”, reagiu a presidente, explicando que o princípio foi o de orientar para o essencial neste momento. “Quisemos ser muito focados e direccionar muito bem os investimentos para as necessidades mais prementes do concelho e para o qual tínhamos que avançar muito rapidamente”.

Nas prioridades apontadas por Célia Pessegueiro estão medidas de apoio às famílias e incentivos à fixação de pessoas no concelho, como a atribuição de manuais escolares até ao 12º ano, e a devolução de 5% do IRS, sendo cerca de 140 mil euros devolvidos; medidas promoção do investimento e o desenvolvimento económico do concelho, com a face mais visível na loja do munícipe e “numa profunda remodelação dos serviços da Câmara Municipal”, o objectivo é prestar melhor serviço e responder rapidamente aos munícipes e investidores. Célia Pessegueiro quer ainda com este orçamento promover o ordenamento e a coesão do território, e vai “investir fortemente nas áreas de reabilitação urbana e na construção de novas vias de acesso”, criando também estacionamentos, desvios e escoamento de águas. Nesta linha, vai reparar percursos turísticos e levadas e zonas públicas de lazer.

“Este é um orçamento que quer promover uma ambiente sustentável, daí a forte aposta em áreas como a reabilitação da ETAR da Ponta do Sol, das estações de tratamento de água e ainda, uma tentativa que obviamente só com fundo comunitários ou acordo com Governo Regional, conseguir avançar com redes de saneamento básico que muita falta fazem em várias zonas do concelho”.

Para a presidente, este é um orçamento que promove desenvolvimento social e humano, que vai apostar na cultura e na valorização do património e no apoio ao associativismo cultural e desportivo, adiantou ainda.