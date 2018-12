1.º Aniversário do Projecto ‘Agência de Banco de Tempo conta com Secretária Rita Andrade

No âmbito do Dia Internacional do Voluntariado, que se assinala amanhã, dia 5, a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais marcará presença no 1.º aniversário do Projecto do Instituto de Segurança Social da Madeira, denominado ‘Agência de Banco de Tempo - Urdir Encontros, Repensar Vontades’, As comemorações terão lugar no Café da Livraria FNAC, no Madeira Shopping, pelas 19h30.

O Banco de Tempo é uma iniciativa promovida, a nível nacional, pela Associação Graal, que assenta numa rede de infraestruturas de apoio social baseada na gestão do tempo para troca de serviços.

Entre os seus objectivos encontram-se o apoio à família e à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar; a construção de uma cultura de solidariedade e a promoção do sentido de comunidade; o encontro de pessoas que convivem nos mesmos espaços; a colaboração entre gerações e a construção de relações sociais mais humanas; a valorização do tempo e o cuidado.