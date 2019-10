Valladolid.0 vs At.Mad. 0

É recorrente. São bastantes os portugas que não apreciam que se fale de certas prestações e comportamentos de jogadores que fizeram capas, manchetes, programas de tv, que espremeram até ao tutano as qualidades reais e fictícias, e ainda outras que só eles viam e veem, não sabemos através de que instrumentos, mas que não são aqueles mais fiáveis. O Atlético de Madrid, afasta-se cada vez mais da corrida do título da La Liga espanhola, apesar de ter gasto uma pipa de massa num jogador que não é aquilo que tais canais de comunicação queriam impor ao resto do mundo quase como fenómeno. Tal jogador com apenas idade para aprender, e que custou uma centena de milhões de euros, já vai em mais de três jogos que não completa as partidas para as quais foi escalonado. Quando chega ao minuto 60, é substituído por falta de rendimento, e porque a sua prestação é fraca, até que se fique pelo banco no início de qualquer partida. No entanto ouvidos os “especialistas comentadores” oficiais do lado de cá da península ibérica, eles bem espumam pela boca os maiores elogios sobre o rapaz e conseguem vislumbrar um conjunto de lances perigosos arrancados pelo ex-atleta dos encarnados vendido a preço de diamante. Dissemos na altura que tal atleta não valia o valor trocado, mas que logo uns espertinhos na matéria contrariou e avançou outros nomes que também entravam naquela tabela de mercado, como é o caso de um “Leão”, que até é capitão polémico da equipa que aspira a disputar a Liga NOS, e nesta aspiração vive há quase duas dezenas de anos. Agora os colchoneros, atravessam o caminho do fracasso e a afastam-se jogo a jogo do título, que buscam alcançar no país vizinho, e que abriu demasiado os cordões à bolsa para comprar um jogador que ainda apresentava provas escassas que o justificasse. Do que se tem visto, sempre que o rapaz é substituído e entra para o seu lugar Corrêa, o AT.MAD melhora e torna-se mais perigoso e por menos dinheiro. O Futebol também é feito de enganos e de vendilhões, empresários, negociatas, que aproveitam aos tecedores de verborreias, pelos jornais e pelos canais de têvê pela madrugada dentro e repetidamente!