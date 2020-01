Tudo é consciência (parte 2)

Na carta anterior foi dito que consciência é a energia da vida eterna. esta energia é autoconsciente , inteligente, amorosa e pulsa constantemente, se organizando das altas para as baixas frequências. Tudo emerge de um oceano primordial de energia ( campo, onde está toda a informação de tudo o que conhecemos e não conhecemos. O big bang foi uma imanação de energia deste campo. O nível seguinte é o do Bonson hings ( super cordas, filamentos de energia), depois para o nível dos quarks, depois os átomos, moléculas, células, órgãos, animais, seres humanos. Tudo o que percecionamos com os cinco sentidos é energia condensada. É a partir da formação do átomo que surge o Universo visível de matéria ( massa). Todo o átomo tem um campo eletromagnético, é neste campo onde toda a informação trafega e tudo se organiza, desde multiversos, galáxias, estrelas, sistemas solares, planetas e seres vivos em toda a sua diversidade. Nós seres humanos, somos constituídos por todos estes níveis, desde a consciência ( pura energia ) até nos manifestarmos como seres biológicos. Ao redor do nosso corpo físico temos um campo eletromagnético, isto porque temos átomos na nossa constituição, toda a informação que emanamos, desde pensamentos, desejos, emoções, no nível de frequência que emanamos é o que recebemos de volta. Por exemplo: altas frequências - alegria, amor incondicional, compaixão, perdão, saúde. Baixas frequências - tristeza, ódio, rancor, julgamento, doença. cada pessoa que analise em que frequência vibra, e o resultado destas em suas vidas. A consciência manifesta-se no ser humano como o observador. quem observa, não é quem sente, deseja e pensa. O nosso cérebro é um computador biológico, o mais perfeito que existe, recebe e processa informação a todo o momento. Na maior parte das vezes, pensamos, sentimos e agimos de acordo com a informação que vem do exterior, e não com aquela que vem do nosso interior. Quando o observador (consciência) se apercebe de todo este processo, sabe que está a todo o momento a escolher a sua realidade. portanto não existe sorte, azar ou destino, o que existe é um campo de informação de infinitas possibilidades, onde uma possibilidade se torna realidade através da observação e da escolha. A Física Quântica, ( a física das infinitas possibilidades) explica precisamente isto, tudo existe como uma possibilidade de vir a ser. Um eletrão tem consciência, ele comporta-se como onda e partícula ao mesmo tempo. é onda quando não é observado, e partícula quando é observado. tem de haver um observador (consciência) para que haja a manifestação da realidade. Concluindo, tudo o que existe é proveniente de uma única fonte de energia, onde tudo está conectado. Quando observamos todos estes conceitos, já não há lugar em nossas vidas para julgar o outro, competir a todos os níveis com o outro, matar os animais, destruir as florestas, lançar mísseis no país do outro, escravizar o outro, exercer poder sobre o outro, porque não existe o outro, porque o outro somos nós. Despertemos para esta nova realidade e usemos o poder que o espirito (Deus) nos deu, de amor, conhecimento e luz, para tornar o planeta terra no sonho que sempre sonhámos de paz, amor e abundancia para todos.

Délia Rodrigues