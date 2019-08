Os melhores alunos de Costa

O relativismo, muito ligado ao individualismo, é um dos piores males do nosso tempo. Habitualmente este surge fruto de uma crise na área do pensamento. Existem diversos tipos de relativismo tantos quantos como as negações possíveis dos temas mais relevantes. Entre os quais o relativismo ético que afirma a validade de praticamente todos os actos (exceptuando matar, torturar, abusar, ...). Não existe uma única ética cabendo a possibilidade de uma multitude de éticas, não sendo possível afirmar qual a mais importante. Assim, o relativismo nega a existência de uma única verdade. Esta linha de pensamento elimina qualquer hipótese dogmática, dando lugar a uma única medida, o próprio eu e os seus apetites. Por isso, este pensamento é muito próximo do individualismo.

O Papa Bento XVI usou o termo “ditadura do relativismo” para definir o pensamento filosófico que se pretende impor atualmente. Ditadura porque deseja proibir quem sustenta o contrário, isto é, tudo é relativo excepto o relativismo! Um absurdo! Esta ditadura é bem pior que a das armas pois é uma ditadura cultural que vai empapando a nossa cultura ocidental cuja duração é muito mais prolongada.

O relativismo deixa cada um como a medida de si mesmo, colocando em perigo a convivência entre os homens, como afirmou o Papa Francisco em um discurso aos membros do Corpo Diplomático acreditado junto à Santa Sé. É nesta linha que se pode entender aquilo que muitos criticam na atuação do atual governo e que foi seguido na perfeição pelos camionistas! O atual governo, em nome do défice zero (que nenhum dos outros países europeus pretende obter...), paralisou a saúde, muitos pacientes estão meses à espera de ser tratados, estando a sua saúde a ser deteriorada, alguns edifícios escolares com água a cair pelo telhado, pagamentos em atraso aos fornecedores, adiamento nos pagamentos provenientes de progressões nas carreiras, nada disto tem importância na óptica do governo e, em termos do relativismo, a sua perspetiva é tão válida como a do cidadão que pretende resolver o seu problema de saúde, ou que pretende ser ressarcido do valor que lhe é devido. Para este governo o fundamental foi a sua imagem perante o exterior tudo o resto fica subordinado a este fim. O mesmo está a acontecer com esta greve. Tal como o Senhor Ministro das Finanças resolveu pagar os aumentos dos funcionários públicos de um modo faseado de forma a não prejudicar o OE em cada ano e estudou a forma mais conveniente de abrir concurso para os Técnicos Superiores (próximo das Eleições), assim, os camionistas escolheram o mês em que fazem mais falta! Dá-lhes jeito! É o relativismo ético que está grassando o nosso país e que o Sr. Ministro da Educação faz questão que esteja presente no Projeto Educativo das Escolas. Por isso, Senhor Ministro os camionistas são os seus melhores alunos! Parabéns Dr. António Costa porque eu, sendo professora, não consigo que os meus alunos aprendam tão depressa!

Maria Guimarães