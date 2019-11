Venho por este meio criticar as obras que estão a ser efectuadas na via rápida Funchal / Santa Cruz, nesta altura em que há muito trânsito.

Estamos no período escolar, onde as crianças principalmente cansadas de um dia de escola e nós pais cansados de um dia de trabalho temos de esperar praticamente parados na via rápida tanto tempo. Tiveram quase 3 meses de interrupção escolar onde poderiam fazer a manutenção da via rápida. Esta situação é lamentável como outras tantas.