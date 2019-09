Moedas de supermercado do grupo Sá

Muito boa tarde! Eu chamo-me Luís Costa e tenho 15 anos. O meu pai é madeirense, mas vivemos em Lisboa. Ele tinha uma “chapa” do extinto (penso eu) supermercado Sá, daquelas de meter no carrinho do supermercado, e eu acidentalmente perdi-a. Eu fiquei triste, pois sei que ele gostava daquela recordação do Sá. O que eu queria saber era se alguém no Diário de Notícias tem alguma dessas moedas dos carrinhos do supermercado Sá, que me podesse dar ou eventualmente vender. Peço desculpa pelo incómodo, mas nós vamos à Madeira no Natal e eu gostava MUITO de o poder surpreender com uma chapinha do Sá.

Luís Costa