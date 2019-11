Chamo me Sílvio Fernandes e atualmente encontro-me desempregado e a frequentar um curso de capacitação em empresário agrícola com o intuito de alcançar uma vida melhor, eis que insólitamente, na manhã de 27-11-2019 fui surpreendido, pois o transporte não chegou, ao qual ligo para a escola e obtive resposta de que todas as carrinhas já se encontravam na escola.

Fiquei eu e a minha colega ali plantados, normalmente quando há algo que muda ligam, mas desta vez nem isso se tiveram a decência de fazer.

São situações como está que mostram a falta de organização naquela escola com tanto potencial. Mais, estou a espera de uma declaração com o horário para entregar no instituto de emprego a mais de 1 mês e estão sempre a adiar sem me darem uma única causa para o problema. Tive de faltar uma formação do instituto de emprego para ir a aula agrícola e pedi justificação de falta e ainda não me entregaram, e pergunto todos os dias pela justificação, igualmente pela declaração acima descrita, e o que me dizem é que ainda não têm.

Incompetência?

É uma falta de organização que chega a beirar o ridículo, quase todos os dias há alterações no caso do transporte sendo que toda a gente espera nos mesmos lugares predeterminados pelo qual que não haveria justificação para se estarem sempre a mudar, depois acontecem casos que esquecem se de pessoas que querem aprender e são obrigados a faltar, pois o que nos foi dito é que não havia transporte para mim e a minha colega que ficamos no local durante quase 2 horas a espera

Sexta-feira farei reclamação do livro de reclamações, incompetência é a palavra que vem a cabeça.

Sílvio Fernandes