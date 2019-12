Rui Marques ‘atira-se’ a candidatos concorrentes a Paulo Andrade

Está a dar ‘brado’ as eleições que decorrem ao final desta tarde para os diversos corpos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava. O ex-presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol recorreu à pagina do facebook para lançar duras críticas ao surgimento de uma lista concorrente à actual, liderada por Paulo Andrade.

“Há 4 anos atrás não apareceu ninguém que assumisse esta tarefa... Foi preciso, eu, na altura presidente da Câmara da Ponta do Sol e o actual presidente da Câmara da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, pedir ao Paulo Andrade para aceitar esta missão”, começa por lembrar.

Prosseguindo: “Volvidos 4 anos e numa altura em que a Associação de Bombeiros respira alguma saúde financeira, parece que não faltam candidatos com soluções milagrosas. Desculpem o desabafo, mas a estes senhores que estão a aparecer agora, eu pergunto: onde andavam há 4 anos atrás quando os bombeiros mais precisavam??? Eu tenho um conselho para vós: peguem na vossa viola e trouxa e voltem para o buraco onde estiveram até agora. Tenham vergonha na cara...”, disse mostrando “total solidariedade” a Paulo Andrade e com todos os elementos que “aceitaram continuar a desenvolver o trabalho de recuperação financeira realizado até agora”.

Para o antigo autarca social-democrata “existem princípios e valores que estão muito acima de interesses pessoais e é meu dever reconhecer e estar grato ao Paulo Andrade a coragem que teve em assumir a presidência da direcção dos Bombeiros, numa altura crítica, onde não havia dinheiro para pagar os salários aos bombeiros e fornecedores e em que a Associação estava praticamente na bancarrota”, esclarece concluindo a sua demonstração de apoio.