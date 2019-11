“Qualquer pessoa da Calheta sabe que este presidente [Albuquerque] não é mentiroso “

O presidente da Junta de Freguesia dos Prazeres está de volta à rede social do facebook, agora para relembrar, se preferir, atacar, as promessas que o líder do PSD-M e presidente do Governo Regional efectuou aquando de uma visita ao município da Calheta. O autarca da localidade serrana, eleito pelas listas dos social-democratas, utiliza um discurso irónico para avivar aquilo que Miguel Albuquerque prometera: “No inicio de Novembro o presidente do Governo Regional, Dr. Miguel Albuquerque esteve reunido na sede do PSD Calheta para agradecer o resultado eleitoral de 22 Setembro”.

E prossegue: “Como não temos duvidas que o homem cumpre aqui vai as mais visíveis”, começa por escrever, passando à lista das prioridades que o presidentae da Comissão Política do PSD-M e governante elencara: “1.º Asfaltar da estrada regional entre a Raposeira aos Prazeres; 2º O caminho real da Calheta; 3º Túnel que liga o Estreito da Calheta e o Jardim do Mar; 4 º Centro Saúde do Arco da Calheta (promessa com 5 anos, já vem da altura da renovação); 5 º Não instalar mais jaulas na Calheta (discretamente já tem mais duas)”.

Paulo Sérgio Ferreira remata com o seguinte comentário com mais uma tirada irónica: “Qualquer pessoa da Calheta sabe que este presidente não é mentiroso e que cumpre. PSD cumpre”.