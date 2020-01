Montenegro “não gostaria de ver os deputados do PSD-M a aprovar o Orçamento

Luís Montenegro já reagiu à intenção dos três deputados do PSD-M tomar um sentido diferente à restante bancada social-democrata na Assembleia da República. Aos microfones da TSF foi taxativo: “Não gostaria de ver os deputados do PSD Madeira a aprovar o Orçamento”. O candidato à liderança da Comissão Política Nacional lembrou as regras internas e que as mesmas têm de ser cumpridas e que nenhum líder gosta de ver deputados ir contra a disciplina de voto.

Montenegro afirmou ainda que se for eleito vai exigir aos deputados do PSD-M que fundamentem bem porque é que querem votar desalinhados no Orçamento do Estado para 2020. De resto, tal como fez quando era líder da bancada social-democrata mandando instaurar, em 2015, um processo disciplinar aos três deputados eleitos pela Madeira,

Em entrevista à TSF, Montenegro começa por recordar que os sociais-democratas têm “um princípio que norteia a actuação parlamentar que é a disciplina de voto”, mas lembra que há “excepções” e que sempre que um deputado pretenda ver levantada essa disciplina deve fazê-lo “de forma fundamentada”.

Recentemente, quando o candidato disse avaliaria esta possibilidade segundo os princípios normais, acrescentou o antigo líder parlamentar da bancada social-democrata. Por ter desempenhado essas funções, Montenegro disse conhecer este tema “com muito detalhe” e considerou que o partido tem instrumentos internos para “poder avaliar se há razões ou não para haver um levantamento da disciplina de voto de alguns deputados”.

O presidente do PSD-M, Miguel Albuquerque, já afirmou várias vezes que os três parlamentares eleitos pela Madeira poderão votar a favor do OE2020 se a moeda de troca for a satisfação das reivindicações da região junto do Governo da República socialista.