Militantes com quotas pagas vão poder votar

Está decidido. Os cerca de 2.500 militantes social-democratas madeirenses com quotas pagas vão poder votar no próximo sábado para a eleição do líder do PSD nacional. Vai ser este o entendimento do presidente da Comissão Política do PSD-M, que, logo à tarde, quando presidir à reunião do órgão, vai transmitir aos restantes companheiros de partido e membros da Comissão, apurou o DIÁRIO junto de fonte destacada dos social-democratas que esta tarde participou numa visita à requalificação do cais da Ponta do Sol.

A confirmar-se esta informação, a intenção de Albuquerque contrariará o desejo do PSD nacional que apenas validou 104 militantes com quotas pagas, ou seja, em condições de votar, embora muitos tivessem pago na Região, uma situação que estava deixar incrédula e a ‘incendiar’ os ânimos de uma larga maioria de correligionários que alegava uma clara intromissão da autonomia estatutária do PSD-M, contrariando, igualmente, a prática habitual do pagamento de quotas.

Mais. A comunicação do líder do PSD-M também irá contra a ambição do antecessor, Alberto João Jardim, que chegou a aplaudir a decisão de Lisboa por suspeitar haver uma “chapelada”, escreveu recentemente.

Tudo para tirar a limpo logo mais à tarde quando forem dadas a conhecer as conclusões da Comissão Política.