“Não comento”. Foi com estas duas palavras que José Prada, aquele que se perfila para ser o próximo secretário-geral do PSD-M reagiu quando convidado a comentar o convite que recebeu para ser o novo homem-forte do órgão que terá ainda Rui Coelho, Rubina Leal, Antero Santana e Rui Nunes. Tal como avançamos ontem este órgão deixará de ser liderado por Rui Abreu.