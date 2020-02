Grant ‘Twiggy’ Baker regressou para surfar

Depois de ter estado em Novembro na Madeira para preparar mais uma entrada no circuito de Ondas Gigantes, Grant ‘Twiggy’ Baker está de regresso à Região e ao “mar de água perfeito” conforme precisou numa entrevista, em exclusivo, concedida em Novembro, à Revista D7. O tri-campeão do mundo de Big Wave Tour da WSL escolhe a Madeira desde 2012 para surfar e desta vez traz alguns amigos vistos esta manhã a surfar nas ondas do Jardim do Mar.

Com um largo trajecto no surf internacional, o sul-africano venceu no ano passado a Nazaré Challange, reconhece todo o “potencial” e a própria “consistência” das ondas madeirenses, no entanto, disse nessa altura ser “muito difícil” que exista uma etapa ou possa decorrer um evento a contar para a WSL pela falta de extensão das ondas.

Quem também esteve dentro de água aproveitar as ondas foi o madeirense, Orlando Pereira, momentos captados pela lente de Élvio Gomes