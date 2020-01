Albuquerque admite “estudar” estrada dos Anjos

Sem querer se comprometer o presidente do Governo Regional admitiu “estudar” um eventual acordo com a Câmara Municipal da Ponta do Sol para a estabilização da escarpa da estrada dos Anjos que está encerrada ao trânsito por risco de aluimento do talude. A declaração do chefe do Executivo madeirense foi proferida durante a visita à requalificação do cais da Ponta do Sol que custou 700 mil euros e inclui a consolidação da falésia para evitar a queda de pedras.

Neste acesso interno da Ponta do Sol existe uma cascata apreciada e que fazem as delícias de inúmeros turistas que aproveitam para tirar fotografias promovendo o concelhos através das partilhas. A autarquia já disse que uma intervenção está acima das possibilidades do município e sem ajuda do governo dificilmente a via reabrirá.

À parte desta visita acompanhada de perto por Pedro Calado, seu vice-presidente, da presidente do município, Célia Pessegueiro e de outras entidades, Albuquerque garantiu que a próxima intervenção portuária será na Ribeira Brava.