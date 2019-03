Zidane de regresso ao Real Madrid

O francês Zinédine Zidane vai voltar a treinar o Real Madrid, sucedendo a Santiago Solari, depois de ter deixado em junho último o clube tricampeão europeu futebol, anunciaram hoje os ‘merengues’.

Zidane, de 46 anos, orientou o Real Madrid entre 2015/16 e 2017/18, tendo sido substituído por Julen Lopetegui, que deixou o clube em outubro de 2019, altura em que o clube da capital espanhola passou a ser treinado por Solari.

O antigo internacional francês assume no imediato a equipa, cumprindo os meses que faltam até ao final da temporada e assinando um contrato válido até 30 de junho de 2022.

Zidane levou os madridistas à conquista de três ligas dos campeões (2015/16, 2016/17 e 2017/18), dois mundiais de clubes (2015 e 2016), duas supertaças europeias (2016 e 2017), uma liga espanhola (2016/17) e uma Supertaça de Espanha (2017/18).

Já o argentino Solari, que comandava a equipa B dos ‘merengues’, conquistou o Mundial de Clubes em dezembro último, deixando a formação principal no terceiro lugar do campeonato, com 51 pontos, menos 12 do que o líder FC Barcelona, após 27 jornadas.

Na primeira época do Real Madrid pós-Ronaldo, Solari não resistiu à vaga de maus resultados, que, no espaço de uma semana, retiraram o ‘colosso’ espanhol da luta por três títulos, os principais da temporada: liga espanhola, Taça do Rei e Liga dos Campeões.

Além dos dois desaires caseiros frente ao eterno rival Barcelona - o primeiro ditou a eliminação do Real Madrid da Taça do Rei e o segundo cavou um fosso profundo para o Barcelona no campeonato -, surgiu a pesada derrota caseira frente ao Ajax, que afastou os ‘blancos’ da possibilidade de renovarem o título na Liga dos Campeões.

Desde então que o destino de Solari estava traçado, e nem a vitória fora frente ao Valladolid no último fim de semana acalmou os ânimos dos exigentes adeptos ‘merengues’, que pediam a ‘cabeça’ do argentino, devendo este permanecer no clube com outras funções, ainda não especificadas.