Xadas pretende jogar com regularidade e ajudar o Marítimo

O médio ofensivo Xadas afirmou hoje que procura jogar de forma regular no Marítimo e ajudar a equipa madeirense, palavras do último reforço do clube da I Liga de futebol em dia do primeiro treino.

O jogador, de 22 anos, chegou na passada sexta-feira, o derradeiro dia do ‘mercado de janeiro’, por empréstimo do Sporting de Braga, depois de ter feito apenas três partidas pelos minhotos na primeira metade da temporada, por isso, procura mais oportunidades.

“Feliz com a oportunidade que o Marítimo me deu até ao final da temporada. Estou aqui para ajudar o Marítimo a alcançar os seus objetivos e, essencialmente, jogar, que é o mais importante para mim neste momento”, referiu, em declarações à MarítimoTV.

Xadas chegou a fazer 34 jogos e dois pelo Sporting de Braga na época 2017/18, mas foi perdendo espaço no conjunto ‘arsenalista’, com uma das razões a ter sido problemas físicos, o que garantiu fazer agora parte do passado.

“Foi a melhor opção que podia ter tomado. Infelizmente, tive algumas lesões nos últimos anos, mas, agora, estou bem fisicamente”, frisou o internacional português pelas camadas jovens.

A promessa é de “esforço, dedicação e qualidade” aos adeptos ‘verde rubros’ e o novo camisola 7 maritimista acredita numa adaptação rápida, tendo ficado com uma primeira impressão positiva do grupo de trabalho.

“Já tinha estado com o plantel no dia do jogo com o [Desportivo das] Aves e gostei bastante da forma como me receberam. [Os colegas de equipa] São bastantes acolhedores, são recetivos e eu estou aqui para os ajudar”, disse.

O treinador José Gomes poderá estrear a nova contratação já na próxima jornada, em que o Marítimo (14.º classificado com 20 pontos) tem uma deslocação à casa do Tondela (10.º com 23), no domingo, pelas 15:00, em encontro da 20.ª jornada da I Liga.