Volta a Espanha de 2020 vai arrancar de Utrecht

A Volta a Espanha em bicicleta de 2020 vai arrancar no dia 14 de agosto, anunciou hoje a organização, numa 75.ª edição com início na cidade de Utrecht, no primeiro de três dias na Holanda.

“Já temos data oficial, e isso é uma ótima notícia”, destacou o autarca de Utrecht, Jan van Zanen, sendo que este será a primeiro de 34 localidades e cidades em solo holandês a acolher as três etapas.

A prova começará com um traçado de 23,7 quilómetros, em contrarrelógio, seguido de dois dias de 183 e 194 quilómetros, sem mais detalhes ainda divulgados.

“O projeto de ‘Vuelta’ Holanda é a melhor maneira de celebrar a nossa 75.ª edição. Estamos entusiasmados com nova partida internacional, e não há melhor sócio. Em 2009, já nos mostraram que são grandes anfitriões”, assinalou o diretor geral da Unipublic, que organiza a corrida, Javier Guillén.

Em 2019, a 74.ª edição vai arrancar com um contrarrelógio por equipas em Torrevieja, em 24 de agosto, terminando em 15 de setembro, no centro de Madrid.