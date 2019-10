Vitória de Guimarães multado em 50.000 euros, após jogo com Eintracht Frankfurt

O Vitória de Guimarães vai pagar uma multa de 50.000 euros à UEFA por causa do jogo com os alemães do Eintracht Frankfurt, para a Liga Europa de futebol, anunciou hoje o organismo que regula a competição.

O Corpo de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA condenou o emblema português a pagar essa verba na sequência das acusações de “uso de artigos pirotécnicos” e “lançamento de objetos” no desafio realizado em 03 de outubro, para a segunda jornada do grupo F, que terminou com uma vitória germânica (1-0).

O organismo emitiu ainda um aviso ao treinador vitoriano, Ivo Vieira, pelo “atraso no reinício do jogo” que se verificou após o intervalo.

Já o Eintracht Frankfurt, acusado de “lançamento de objetos”, “distúrbios do público”, “danos materiais” e “atraso no reinício do jogo”, foi proibido pela UEFA de vender bilhetes aos seus adeptos para o próximo jogo fora da Liga Europa, agendado para 07 de novembro, na Bélgica, frente ao Standard de Liège.

O emblema alemão, no qual jogam os avançados lusos André Silva e Gonçalo Paciência, além do holandês Bas Dost (ex-Sporting), vai ser ainda proibido de vender bilhetes aos seus adeptos para uma outra partida fora, a contar para provas da UEFA, refere o anúncio.

Os principais desacatos ocorreram menos de cinco minutos antes do apito inicial, quando alguns adeptos do Eintracht desceram da parte superior da bancada Norte do Estádio D. Afonso Henriques para a parte inferior e começaram a lançar cadeiras para a bancada nascente, onde se encontravam adeptos vimaranenses, que responderam da mesma forma.

Pouco depois, alguns dos cerca de 3.000 adeptos germânicos na parte superior da bancada atiraram cadeiras na direção dos agentes da PSP que lá se encontravam.

Face às cadeiras arrancadas, a UEFA decretou que o Eintracht Frankfurt vai ter de contactar o Vitória de Guimarães nos próximos 30 dias para “pagar os danos causados pelos seus adeptos”.

A equipa vimaranense somou, até agora, duas derrotas nas duas partidas já realizadas para o grupo F da Liga Europa - além do Eintracht, perdeu com o Standard de Liège (2-0, fora) - e disputa o próximo jogo às 20:00 de 24 de outubro, em Londres, frente aos ingleses do Arsenal, líderes do grupo, com seis pontos.