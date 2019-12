Vitória de Guimarães de Ivo Vieira sobe provisoriamente ao quarto lugar da I Liga

O Vitória de Guimarães ascendeu hoje, provisoriamente, ao quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-0 na receção ao Portimonense, em encontro da 13.ª jornada.

O brasileiro Leo Bonatini, logo aos dois minutos, e o inglês Marcus Edward, aos 61, selaram o triunfo dos minhotos, que acabaram com uma série de três jogos sem vencer (dois empates e uma derrota).

Na tabela, os vimaranenses são quartos, com 20 pontos, os mesmos do Sporting, quinto, que ainda recebe hoje o Moreirense, enquanto os algarvios seguem no 16.º posto, com 11.