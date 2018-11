Vídeo mostra acidente aparatoso de Sophia Flörsch em Fórmula 3

Durante a corrida no percurso citadino de 6,12 quilómetros, considerado um dos mais perigosos do mundo, a alemã Sophia Flörsch, de apenas 17 anos, despistou-se e embateu no carro do japonês Sho Tsuboi, ultrapassando os ‘rails’ de protecção na abordagem à curva do Hotel Lisboa.

A corrida teve de ser interrompida “após o incidente, para os comissários de pista procederem à limpeza e reparação do circuito, trabalhos que foram efectuados em cerca de 40 minutos”, explicou a Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau, em comunicado.

De acordo com informações do hospital público Conde São Januário, os dois pilotos, um comissário e dois fotojornalistas ficaram feridos e permaneceram hospitalizados em observação. Sophia Flörsch sofreu uma fractura na coluna, mas encontra-se estável.

Mais de 83 mil pessoas assistiram ao vivo o 65.º Grande Prémio de Macau.