Marcelinho foi emprestado ao Londrina do Brasil. O extremo brasileiro, 23 anos, já não entrou no lote das opções de José Gomes para o jogo com o Vitória de Guimarães, tendo viajado ontem para o Brasil na companhia da sua mulher.

Marcelinho tem contrato com o Marítimo até 2023 e participou em 18 jogos pela formação verde-rubra 14 deles na Liga, e está de volta ao clube de origem.