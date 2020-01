União presta homenagens aos antigos capitães

O Conselho de Administração da União da Madeira Futebol SAD e o Clube Futebol União vão homenagear amanhã, no Campo Adelino Rodrigues, no intervalo do jogo entre o União da Madeira e o Cerveira, os antigos capitães de equipa madeirenses.

Egídio, Ludgero, Correia, João Carlos, Rui Mâncio, Juca, Hilário, Inguilha, Humberto, Ramos, Ricardo Jorge, Duarte, Nelinho, Agrela e Rúben Andrade são os alvos desta homenagem, anuncia o Conselho de Administração da União da Madeira Futebol SAD.

“Os nossos eternos capitães madeirenses (vivos), atletas históricos que ao longo da nossa história, independentemente de clubismos, honraram a nossa camisola e merecem a nossa eterna admiração e louvor”, refere a nota.

Os antigos atletas serão todos agraciados com uma braçadeira de bons serviços prestados ao União.