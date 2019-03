Ultra Skyrunning Madeira conta já com 500 inscritos de várias nacionalidades

A dois meses da prova Ultra Skyrunning Madeira 2019 (USM) que reunirá em Santana, a 31 de Maio, atletas de todo o mundo para participar num dos eventos mais explosivos do calendário o evento conta já com a inscrição de 240 atletas de 30 nacionalidades diferentes para a prova principal, a Madeira Sky Race (55,6 km 4121m D +), uma corrida técnica de montanha com desníveis acentuados e de elevado grau técnico.

Recorde-se que, no ano passado, os vencedores na categoria masculina e feminina foram Jonathan Albon e Ragna Debats, respectivamente.

“Correr sobre as nuvens até ao ponto mais alto da Madeira à medida que o sol nasce durante a USM é uma sensação que acredito que nunca esquecerei, esta corrida é tão divertida quanto desafiadora” , salientou na altura Jonathan Albon, vencedor da USM 2017 e USM 2018.

A Ultra Skyrunning Madeira (USM) faz parte da Skyrunner® World Series da International Skyrunning Federation e do calendário Skyrunner® National Series Spain, Andorra & Portugal.

O evento é composto por 4 provas de diferentes distâncias: Madeira Sky Race (55,6km 4121m D+), Santana Vertical Kilometer® (4.8Km 1003 D+), Santana Sky Race (23km 1672 D+), Furão Sky Race (13km 655m D+).

A novidade deste ano é uma corrida gratuita para crianças, denominada ‘KIDS Santana SkyRace’, que se vai realizar precisamente no dia da criança, a 1 de Junho.

A USM 2019 decorrerá a 31 de Maio e 1 de Junho na Ilha da Madeira. As inscrições estão abertas, mas com disponibilidade limitada.