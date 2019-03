Tiago Aires vence maratona no Porto Santo

Com o tempo de 3.42.42, Tiago Aires sagrou-se vencedor da maratona do Nature Trail Porto Santo, que decorre hoje na Ilha Dourada.

Ao DIÁRIO, o atleta confessou-se “um pouco receoso por nas últimas semanas ter estado doente”, mas acabou por conseguir “desfrutar” da prova, com o melhor desfecho possível.

Já na mini-maratona (outras das três provas a integrar a competição) ganhou Décio Abreu, com o tempo de 28.52.

Desde as oito horas desta manhã de sábado, 2 de Março, que estão a decorrer a maratona, meia-maratona e mini-maratona integradas no Nature Trail Porto Santo. A competição conta com cerca de quinhentos participantes.

Recorde-se que o Nature Trail Porto Santo prossegue amanhã, com a realização de uma pequena prova destinada aos mais atletas mais pequenos, com cerca de dois quilómetros, seguindo-se a entrega de prémios e confraternização.