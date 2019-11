Técnico José Gomes pode ser o sucessor de Nuno Manta Santos no Marítimo

O treinador português José Gomes pode ser o sucessor de Nuno Manta Santos no comando técnico do Marítimo segundo avançou à pouco o jornal online Maisfutebol.

De referir que o técnico de 49 anos estava sem treinar desde 9 de Outubro, altura em que foi despedido do Reading, clube do Championship de Inglaterra (II Liga).

“Ao que tudo indica, assumir as rédeas do Marítimo, atual 14.º classificado do campeonato, com 11 pontos.

Gomes está assim de regresso ao nosso campeonato, depois de no ano passado ter orientado o Rio Ave até Dezembro”, avança ainda este site desportivo.