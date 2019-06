Taça da Europa de Provas Combinadas ‘ganha’ um dia

Está tudo a postos para a Taça da Europa de Provas Combinadas, primeira e segunda liga, um evento promovido pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira e que terá lugar no Centro Desportivo da Madeira, entre os dias 5 e 7 de Julho.

Uma data alargada face ao inicialmente previsto pela organização, que eram apenas dois dias (6 e 7), dada a grande participação. São esperadas centenas de atletas, juntamente com os seus dirigentes e acompanhantes, de pelo menos 20 países europeus.

Naqueles que são os últimos preparativos para este grande evento do atletismo ao nível europeu, evento esse que vem confirmar as condições para a prática da modalidade na Madeira, a AARAM deixa um convite a todos aqueles que queiram ajudar como voluntários. Cada um terá direito, no dia ou dias em que participar, a almoço, um lanche e uma t-shirt alusiva à competição.

A inscrição pode ser feita através do seguinte formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWVsgkxwigZux6YusI6mzxmBOtw2j43utxneEmC8tymL8nfA/viewform