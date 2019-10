Sporting de Braga bate Besiktas e é lider isolado do Grupo K

O Sporting de Braga, invicto nas taças europeias em 2019/20, isolou-se hoje na liderança do Grupo K da Liga Europa em futebol, ao vencer o Besiktas por 2-1, em Istambul, em encontro da terceira jornada.

Ricardo Horta inaugurou o marcador, aos 38 minutos, Umut Nayer ainda empatou, aos 71, mas, aos 80, Wilson Eduardo deu o triunfo aos ‘arsenalistas’, depois de, aos 74, o sérvio Adem Ljajic ter desperdiçado um penálti, atirando ao poste esquerdo.

Na classificação, o ‘onze’ de Ricardo Sá Pinto passou a somar sete pontos, contra seis dos ingleses do Wolverhampton, que venceram por 2-1 no reduto dos eslovacos do Slovan Bratislava, agora terceiros, com quatro. Os turcos continuam a zero.