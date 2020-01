‘Solidariedade’ joga em Câmara de Lobos e no Marítimo

Aquando da 15.ª jornada do Campeonato de Portugal, no fim-de-semana de 21 e 22 de Dezembro, a iniciativa ‘Estádio Solidário’ criado pela Federação Portuguesa de Futebol, com o alto patrocínio do Presidente da República, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e das Associações Distritais e Regionais de Futebol, foram amealhados 12209 euros que serão distribuídos pelas instituições ‘Comunidade Vida e Paz’, ‘Associação Médicos do Mundo’ e ‘CASA – Centro de Apoio aos Sem-Abrigo’.

Atendendo ao sucesso da primeira iniciativa, irão realizar-se 36 jogos solidários na primeira jornada do Campeonato de Portugal de 2020. Na Madeira, o Estádio de Câmara de Lobos e o Campo da Imaculada Conceição serão dois dos recintos que irão contribuir para ajudar diversas instituições de solidariedade social a nível nacional.

Assim, este sábado, dia 5 de Janeiro, estão agendados os seguintes jogos no âmbito desta iniciativa:

- CSD Câmara de Lobos - AD Oliveirense, às 16 horas, no Estádio de Câmara de Lobos;

- CS Marítimo da Madeira - AD Fafe, às 15 horas, no Campo Imaculada Conceição

A Federação Portuguesa de Futebol, ajudará com 1 euro por cada espectador presente nos 36 jogos deste fim-de-semana do Campeonato de Portugal. Para ajudar, basta ser espectador nos recintos dos jogos do CSD Câmara de Lobos e CS Marítimo da Madeira para que a Federação contribua, assim, com 1 euro, a reverter para uma instituição de solidariedade social.