Silas estreia-se hoje no comando do Sporting em visita ao Desportivo das Aves

Jorge Silas tem hoje o seu primeiro teste como treinador do Sporting, na visita ao Desportivo das Aves, no jogo que encerra a sétima jornada da I Liga de futebol, a opor dois clubes em crise de resultados.

O antigo técnico do Belenenses SAD, de 43 anos, que sucede a Marcel Keizer e ao interino Leonel Pontes, tem a difícil missão de reabilitar uma equipa que não vence há cinco jogos (no somatório de todas as provas) e de tentar aproximar o clube do topo, face ao modesto nono lugar, com oito pontos, menos 11 do que o líder Famalicão e a 10 dos rivais Benfica e FC Porto.

Por sua vez, os avenses, comandados por Augusto Inácio, ocupam o 18.º e último lugar, contabilizando somente três pontos em seis jogos, graças a uma única vitória (3-1 sobre o Marítimo na segunda ronda). O registo mais recente revela ainda uma sequência de quatro derrotas seguidas na I Liga e só um triunfo pode tirar a equipa da zona de despromoção.

A história dos embates entre os dois emblemas na Vila das Aves é totalmente favorável ao Sporting, com cinco triunfos em cinco jogos, e um saldo de 13 golos marcados pelos e apenas cinco sofridos.

Na época transata, o clube de Alvalade impôs-se por 3-1, com golos de Luiz Phellype, Mathieu e Bruno Fernandes, enquanto Cláudio Falcão assinou o tento avense.

O jogo entre Desportivo das Aves e Sporting, que completa a sétima jornada da I Liga de futebol, está agendado para as 20:15.

Programa e resultados da sétima jornada:

- Sexta-feira, 27 set:

Boavista -- Tondela, 0-0

- Sábado, 28 set:

Marítimo -- Moreirense, 2-1

Benfica - Vitória de Setúbal, 1-0

Famalicão -- Belenenses, 3-1

- Domingo, 29 set:

Vitória de Guimarães - Paços de Ferreira, 1-0

Santa Clara - Gil Vicente, 1-0

Portimonense - Sporting de Braga, 0-1

Rio Ave - FC Porto, 0-1

- Segunda-feira, 30 set:

Desportivo das Aves -- Sporting, 20:15