Sete equipas madeirenses rumam ao Campeonato Nacional de Clubes

Sete equipas madeirenses foram apuradas para Campeonato Nacional de Clubes (cinco para a I Divisão e duas para a II Divisão), que arranca este fim-de-semana (dias 27 e 28 de Julho), em Leiria.

“Números que mostram o excelente momento que se vive no atletismo madeirense, apesar de todos os constragimentos conhecidos”, realça uma nota da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM).

Para o Campeonato Nacional de Clubes - I Divisão foram apuradas as equipas do Grupo Desportivo do Estreito, da Associação Cultural e de Desportiva do Jardim da Serra e da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena, em masculinos; e as equipas do Estreito e do Jardim da Serra, em femininos.

Já as formações femininas do Club Sport Marítimo e da ADRAP foram apuradas para o Campeonato Nacional de Clubes – II Divisão.

“A fase final do Campeonato Nacional de Clubes será disputada entre as equipas participantes na Taça dos Clubes Campeões Europeus e as equipas classificadas entre o 1º e o 7º lugar (I Divisão), entre o 8º e 15º lugar (II Divisão) e entre o 16º e 23º lugar (III Divisão) da fase de apuramento”, informa a Federação Portuguesa de Atletismo informa.

Mais informações sobre o campeonato podem ser consultadas no ‘site’ da federação.