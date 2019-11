Sarri substituiu Ronaldo porque o madeirense tem “uma pequena lesão”

Cristiano Ronaldo foi ontem substituído por Dybala a dez minutos do final do desafio entre Lokomotiv de Moscovo e Juventus, referente à fase de grupos da Liga dos Campeões. A decisão surpreendente do técnico Maurizio Sarri apanhou muitos de surpresa e não deixou o madeirense agradado, isto porque no momento de seguir rumo ao banco de suplentes, CR7 nem cumprimentou o treinador italiano.

Agora, o timoneiro transalpino explicou os contornos da substituição, revelando que o madeirense tem “uma pequena lesão no joelho”.

“Ronaldo ficou bravo quando saiu porque sofreu uma pequena lesão no joelho e isso criou outro problema na coxa. Substituí-o apenas porque temia que ele pudesse agravar sua lesão”, confirmou Maurizio Sarri ao repórter da Juventus, Paolo Menicucci.