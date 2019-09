Santos repete ‘onze’ da final da Liga das Nações com Félix no banco

Portugal vai apresentar hoje frente à Sérvia, em jogo de qualificação para o Euro2020 de futebol, o mesmo ‘onze’ que utilizou na final da Liga das Nações, com Gonçalo Guedes a fazer dupla na frente com Cristiano Ronaldo.

O avançado do Valência, que foi o ‘herói’ desse jogo com a Holanda (1-0), manteve a confiança do selecionador Fernando Santos, que optou por deixar no banco de suplentes João Félix, quando era esperada a titularidade do jogador do Atlético Madrid.

Em Belgrado, Santos seguiu a teoria ‘em equipa que ganha não se mexe’ e voltou a juntar José Fonte a Rúben Dias no centro da defesa lusa, assim como William Carvalho e Danilo no meio campo, atrás de Bernardo Silva e Bruno Fernandes.

Nélson Semedo e Rafael vão voltar a ser os laterais, enquanto Rui Patrício, como é habitual, será o guarda-redes.

Daniel Podence e Ferro, estreantes em convocatórias da seleção nacional, vão assistir ao jogo na bancada, já que foram excluídos da lista final de 23 jogadores.

Do lado da Sérvia, destaque para a ausência do avançado Jovic, do Real Madrid, que vai estar no banco de suplentes, tendo sido preterido por Mitrovic, que vai jogar na frente com a ‘estrela’ Tadic.

A seleção portuguesa procura somar a primeira vitória no Grupo B e relançar-se na luta pelo apuramento direto para o Euro2020.

Portugal está proibido de perder, depois de ter arrancado o agrupamento com dois empates caseiros, perante Ucrânia (0-0) e precisamente a Sérvia (1-1).

A seleção lusa segue no quarto e penúltimo lugar do Grupo B com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos que a Ucrânia, que lidera com 10, e que o Luxemburgo, que é segundo com quatro.

Com mais um jogo que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Euro2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no ‘play-off’, via Liga das Nações.

O encontro, que vai decorrer no Estádio Rajko Mitic, ‘casa’ do Estrela Vermelha, está agendado para as 20:45 locais (19:45 em Lisboa) e terá arbitragem do turco Cüneyt Çakir.

Eis as equipas oficiais:

Sérvia:

1. Dmitrovic

18. Milenkovic

19. Maksimovic

5. Nastasic

11. Kolarov ‘capitão’

21. Matic

4. Milivojevic

14. Lazovic

17. Kostic

10. Tadic

9. Aleksandar Mitrovic

Suplentes:

12. Rajkovic

23. Radunovic

2. Rukavina

3. Mladenovic

6. Katai

7. Radonjic

8. Jovic

13. Gobeljic

15. Spajic

16. Lukic

20. Milinkovic-Savic

22. Ljajic

Selecionador: Ljubisa Tumbakovic.

Portugal:

1. Rui Patrício

21. Nelson Semedo

6. José Fonte

4. Rúben Dias

5. Raphaël Guerreiro

13. Danilo Pereira

14. William Carvalho

11. Bruno Fernandes

10. Bernardo Silva

7. Cristiano Ronaldo ‘capitão’

17. Gonçalo Guedes

Suplentes:

12. José Sá

22. Beto

20. João Cancelo

3. Daniel Carriço

19. Mário Rui

18. Rúben Neves

16. Renato Sanches

8. João Moutinho

21. Pizzi

15. Rafa

9. Diogo Jota

23. João Félix

Selecionador: Fernando Santos.