Ronaldo “feliz pelo golo e pela sólida prestação da equipa”

O craque madeirense recorreu às redes sociais para manifestar a sua satisfação pelo desfecho do seu jogo de regresso ao onze da equipa de Turim, após ter ficado fora na deslocação ao terreno do Brescia.



Foi ao bósnio Miralem Pjanic quem coube inaugurar o marcador a favor da ‘Vecchia Signora’ ainda antes do intervalo, aos 45 minutos. A vez de Ronaldo chegaria aos 78, com um cabeceamento a cruzamento da esquerda do argentino Paolo Dybala, que selaria a vitória por 2-0.

Com cinco vitórias em seis jogos, a ‘Juve’ ainda chegou a liderar a liga italiana, mas foi ultrapassada pelo Inter de Milão que, ao vencer o Sampdoria, por 3-1, mantém o primeiro lugar da Série ao fim de seis jornadas, com 18 pontos (mais dois do que a Juventus e mais cinco do que a Atalanta).

Na terça-feira, a Juventus recebe o Bayer Leverkusen na segunda jornada do grupo D da Liga dos Campeões, depois de ter empatado na estreia, na visita ao Atlético de Madrid, a 2-2.