Ronaldo está a sete dos 100 golos e já com Ali Daei na ‘mira’

O futebolista português Cristiano Ronaldo está a escassos sete golos de se tornar o segundo jogador da história a atingir os 100 pela sua seleção, igualando o feito do iraniano Ali Daei, que só parou nos 109.

Depois do ‘póquer’ conseguido face à Lituânia, em Vílnius, em 10 de setembro, na goleada por 5-1, o ‘capitão’ aumentou a sua contagem para 93 golos na principal seleção portuguesa de futebol, que já representou em 160 ocasiões.

O atual jogador da Juventus, de 34 anos, só precisa, assim, de mais sete golos para chegar aos 100, o que, mantendo a média dos últimos tempos -- 32 golos apontados, em 27 jogos, desde 2016/17 -, não tardará, sendo que, até ao final do ano, Portugal ainda cumpre quatro jogos.

A formação das ‘quinas’ recebe na sexta-feira o Luxemburgo, em Alvalade, e, na segunda-feira, visita a Ucrânia, para, em novembro, ser anfitrião da Lituânia, em 14, e fechar a participação no Grupo B no Luxemburgo, em 17.

Luxemburgo e Lituânia fazem parte do lote das seleções mais ‘frágeis’ do Mundo, tendo por base de apreciação o critério de nunca terem disputado a fase final de um Mundial: a este conjunto de equipas, o ‘7’ luso marcou 38 golos, em 46 jogos.

O jogador formado no Sporting apontou três ao Luxemburgo, em seis jogos, e quatro à Lituânia, em dois.

Por seu lado, a Ucrânia, uma das 28 seleções que Ronaldo defrontou e às quais não marcou, integra o ‘pote 3’, composto pelas formações que já estiveram num Mundial, mas nunca atingiram a final de uma ‘grande’ competição.

Face a essas seleções, o jogador luso marcou 28 golos, em 57 jogos.

Cristiano Ronaldo apontou ainda 27 golos, em 57 jogos, frente a países que atingiram a final de um Europeu ou Mundial, incluindo quatro tentos, em 24 encontros, face a campeões do Mundo - ‘hat-trick’ à Espanha, no Mundial de 2018, e um tento à Argentina, num particular em 2011.

Até à fase final do Euro2020, onde Portugal estará, certamente, presente, o único ‘objetivo’ do ex-jogador de Manchester United e Real Madrid será atingir os 100 golos e aproximar-se o mais possível de Ali Daei.

Com exceção da sua posição face ao iraniano, Ronaldo lidera já todas as outras listas de golos de seleções, nomeadamente em campeonatos da Europa (34), tanto em fases de qualificação (25) como em fases finais (nove).

Em fases finais, o português, único que já marcou em quatro edições (dois em 2004, um em 2008, três em 2012 e três em 2016), só precisa de um tento para se isolar, já que está igualado com o francês Michel Platini (nove, só em 1984).

Eis os 93 golos de Cristiano Ronaldo na seleção ‘AA’:

Por competição:

Mundial 37 golos (30 na qualificação + 7 na fase final)

Europeu 34 (25 na qualificação + 9 na fase final)

Taça das Confederações 2

Liga Nações 3

Particulares 17

- ‘Ranking’ de Portugal:

1. Cristiano Ronaldo 93 golos

2. Pauleta 47

3. Eusébio 41

- ‘Ranking’ de seleções:

1. Ali Daei, Ira 109 golos

2. Cristiano Ronaldo, Por 93

3. Ferenc Puskas, Hun 84

- ‘Ranking’ europeu de seleções:

1. Cristiano Ronaldo, Por 93 golos

2. Ferenc Puskas, Hun/Esp 84

3. Sándor Kocsis, Hun 75

- ‘Ranking’ de golos em Europeu (qualificação e fase final):

1. Cristiano Ronaldo, Por 34 golos (2 em 2004; 9 em 2008; 10 em 2012; 8 em 2016; 5 em 2020)

2. Hakan Sukur, Tur 22 (7 em 1996; 6 em 2000; 3 em 2004; 6 em 2008)

. Jon Dahl Tomasson, Din 22 (6 em 2000; 8 em 2004; 8 em 2008)

- ‘Ranking’ em fases finais do Europeu:

1. Michel Platini, Fra 9 golos (9 em 1984)

. Cristiano Ronaldo, Por 9 (2 em 2004; 1 em 2008; 3 em 2012; 3 em 2016)

3. Alan Shearer, Ing 7 (5 em 1996; 2 em 2000)

- ‘Ranking’ em qualificação para o Europeu:

1. Cristiano Ronaldo, Por 25 golos (8 em 2008; 7 em 2012; 5 em 2016; 5 em 2020)

2. Robbie Keane, Irl 23 (5 em 2000, 2 em 2004; 4 em 2008; 7 em 2012; 5 em 2016)

3. Hakan Sukur, Tur 20 (7 em 1996; 4 em 2000; 3 em 2004; 6 em 2008)

- Os oito jogos de Cristiano Ronaldo com três ou mais golos:

N.º Data Adversário Local Utilização Fase

----------------------------------------------------------------------------------------------------

QUATRO

160 10/09/19 Lituânia (F), 5-1 Vilnius 79 (T)(4G) Europeu

134 07/10/16 Andorra (C), 6-0 Aveiro 90 (T)(4G) Mundial

TRÊS

157 05/06/19 Suíça (N), 3-1 Porto 90 (T)(3G) Liga Nações (MF)

151 15/06/18 Espanha (N), 3-3 Sochi 90 (T)(3G) Mundial (FF)

144 31/08/17 Ilhas Faroé (C), 5-1 Porto 90 (T)(3G) Mundial

120 13/06/15 Arménia (F), 3-2 Erevan 90 (T)(3G) Europeu

109 19/11/13 Suécia (F), 3-2 Solna 90 (T)(3G) Mundial

106 06/09/13 Irlanda do Norte (F), 4-2 Belfast 89 (T)(3G) Mundial