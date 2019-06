Ricardo Gouveia e Cátia Fiqueli vencem 5.ª edição do Funchal Sky Race

Decorreu esta manhã a 5.ª edição do Funchal Sky Race, numa organização do Clube Aventura da Madeira, que levou os 130 participantes a percorrer itinerários de montanha, entre os 900 e os 1.800 metros de altitude, nas serras do Funchal.

Na prova principal, com 22 quilómetros e 1.300 metros de desnível positivo acumulado, Ricardo Gouveia e Cátia Fiqueli, ambos ‘skyrunners’ a representar o Clube Aventura da Madeira, venceram a 5.ª edição do Funchal Sky Race. A vitória de Ricardo Gouveia, com o tempo de 2:14:33, contou com uma excelente réplica de Francisco Freitas (ACD Jardim da Serra), que acabou em 2.º, seguido de Fábio Santos (Clube Naval de São Vicente) na terceira posição. Na competição feminina, Cátia Fiqueli concluiu a sua prova em 3:12:27 deixando a continental, Ana Vintém (ACPortalegre) na segunda posição e individual, Tânia Patrícia, na terceira posição.

A prova secundária de 11 quilómetros e 550 metros de desnível positivo acumulado teve como vencedores Élton Gomes (Clube Aventura da Madeira) e Rosa Rodrigues (CD Infante), que foram os mais rápidos entre os 70 participantes na distância.

A organização do evento, a cargo do Clube Aventura da Madeira, voltou a alterar pequenas partes do percurso, que continuou mantendo diversas passagens emblemáticas, com destaque para a subida ao Pico do Areeiro a partir do Chão da Lagoa, a aresta rochosa na zona do Barreiro e zonas com forte inclinação no vale da Ribeira das Cales.

Resultados gerais

Funchal Sky Race 22km 1300m D+

Classificação Geral Masculina

1.º Ricardo Gouveia (Clube Aventura da Madeira) - 2:14:33

2.º Francisco Freitas (AC Jardim da Serra) - 2:18:55

3.º Fábio Santos (Clube Naval de São Vicente) - 2:32:33

Classificação Geral Feminina

1.ª Cátia Fiqueli (Clube Aventura da Madeira) - 3:12:27

2.ª Ana Vintém (ACPortalegre/UTSM) - 3:55:06

3.ª Tânia Patrícia (Individual) - 4:21:46

Funchal Mini Sky Race 11Km 550m D+

Classificação Geral Masculina

1.º Élton Gomes (Clube Aventura da Madeira) - 1:06:10

2.º Robert Serrão (ACD Jardim da Serra) - 1:07:12

3.º João Sousa (AD Galomar) - 1:08:04

Classificação Geral Feminina

1.ª Rosa Rodrigues (CD Infante) - 1:32:35

2.ª Ana Brazão (Clube Montanha do Funchal) 1:41:29

3.ª Marlene Correia (Poder das Mãos) - 1:47:04