Reviravolta da Juventus com ‘bis’ de Dybala

Dois golos do argentino Paulo Dybala, num curto espaço de três minutos (77 e 79), permitiram à Juventus virar o destino do jogo e vencer o Lokomotiv de Moscovo, em jogo da 3.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, disputado ontem em Turim.

Num jogo onde Cristiano Ronaldo ficou em branco, os russos colocaram-se em vantagem na primeira parte, aos 30 minutos, com um golo de Aleksey Miranchuk.

Apesar de pressionarem muito, os italianos apenas conseguiram virar o jogo na fase final.

Neste mesmo grupo, o Atlético Madrid bateu o Bayer Leverkusen por 1-0, valendo o golo de Álvaro Morata, aos 78 minutos.