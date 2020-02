Raúl Silva (ex-Marítimo) foi expulso este sábado por provocar os adeptos do Benfica, isto já depois do encontro entre Benfica e Sp. Braga ter findado e que terminou com a vitória da equipa minhota.

Hugo Miguel expulsou o defesa brasileiro por acumulação de amarelos, isto porque Raúl Silva fez gestos obscenos em direcção dos adeptos encarnados.