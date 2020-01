Quase 22 mil adeptos no primeiro treino do Benfica no Ano Novo

O futebolista Jardel falhou hoje o primeiro treino do Benfica em 2020, devido a uma lesão muscular na coxa direita, num apronto que se realizou no Estádio da Luz com a presença de 21.819 espetadores.

Esta primeira sessão de trabalhos do novo ano do campeão nacional teve direito a fogo de artifício e a honras do voo da águia, como se de um jogo se tratasse.

Com o primeiro anel completamente lotado, os jogadores subiram para o relvado pelas 17:40. Apesar de não ter participado na sessão de trabalhos, o capitão Jardel, com o pé direito, cruzou a linha lateral e foi o primeiro a entrar em campo. Ao lado seguia o treinador Bruno Lage e atrás todo o restante plantel.

Enquanto os jogadores entravam em campo, nas colunas entoava o hino do Benfica e, quando estes se perfilaram no centro do relvado, rebentou um pequeno fogo de artifício.

Rafa e André Almeida já integraram o treino sem qualquer limitação. Jardel, apesar da subida ao relvado, não participou no apronto, devido a uma lesão muscular na coxa direita.

De forma condicionada, com corrida à volta do relvado e troca de bola, trabalharam Zivkovic, com uma infeção respiratória, e Jota, com um estiramento na coxa direita.

Depois da sessão de aquecimento e antes do treino em campo reduzido, nos ecrãs do Estádio da Luz passaram vídeos com mensagens de feliz ano novo de Ferro, Grimaldo, Taarabt e Gabriel.

No final do treino, os jogadores atiraram bolas para as bancadas, como forma de presentear quem esteve presente na Luz.

O Benfica, que lidera a I Liga, com 39 pontos, entra em ação no próximo sábado, às 20:30, na deslocação ao terreno do Vitória de Guimarães, quinto, com 21, em jogo da 15.ª jornada.