“Presença na final da Liga das Nações demonstra força de Portugal”, considera Proença

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, considerou hoje que a presença de Portugal na final da Liga das Nações, no próximo domingo, é uma demonstração da força do futebol português.

“A presença na final da Liga das Nações só demonstra a força que Portugal tem”, lançou o dirigente à margem da cerimónia de assinatura da renovação da parceria e patrocínio até 2021 entre a Liga de clubes e o banco EuroBic, vincando a boa capacidade de resposta existente na atualidade ao nível dos clubes e das seleções.

Pedro Proença manifestou ainda a sua confiança na conquista do troféu - que está em disputa pela primeira vez - por parte da equipa das ‘quinas’, que joga em casa, sublinhando que tal feito seria “muito importante para todos”, sobretudo para os adeptos.

Sobre a renovação do contrato com o EuroBic por mais dois anos, o líder da Liga salientou que é um sinal de que ambas as partes estão “muito satisfeitas” com o retorno obtido com esta parceria estabelecida em 2017.