Portugueses já conhecem adversários na Liga Europa

Sporting- Istambul Besaksehir, FC Porto-Bayer Leverkusen, Benfica- Shakhtar Donetsk e Sp. Braga-Rangers. Foi esta a sorte das equipas portuguesas, na manhã desta terça-feira, no sorteio dos 16/avos-de-final da Liga Europa.

O Benfica, relegado da Liga dos Campeões, vai defrontar os ucranianos do Shakhtar Donetsk nos 16 avos de final da Liga Europa em futebol, ditou o sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça.

A formação comandada por Bruno Lage joga a primeira mão na Ucrânia, em 20 de fevereiro de 2020, e a segunda no Estádio da Luz, em Lisboa, uma semana depois.

Os ‘encarnados’ vão disputar pela sexta vez os 16 avos de final da Liga Europa, fase na qual nunca foram eliminados -- caíram na final em 2012/13 e 2013/14, nas meias-finais em 2010/11 e nos quartos de final em 2009/10 e na época passada.

O FC Porto, vencedor do Grupo G, vai defrontar os alemães do Bayer Leverkusen nos 16 avos de final da Liga Europa em futebol, ditou o sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça.

A formação orientada por Sérgio Conceição disputa o encontro da primeira mão na Alemanha, em 20 de fevereiro de 2020, e o da segunda no Estádio do Dragão, no Porto, no dia 27.

Os ‘azuis e brancos’ estão pela quinta vez nos 16 avos de final da Liga Europa, fase que ultrapassaram em 2010/11, rumo ao título, e em 2013/14, para ‘tombarem’ nos quartos de final, e na qual foram eliminados em 2011/12 e 2015/16.

O Sporting, segundo classificado do Grupo D, vai defrontar os turcos do Istambul Besaksehir nos 16 avos de final da Liga Europa em futebol, ditou o sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça.

A formação liderada por Silas joga a primeira mão no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 20 de fevereiro de 2020, e a segunda na Turquia, uma semana depois.

Os ‘leões’ estão pela oitava vez nos 16 avos de final, fase em que foram afastados em 2010/11, 2014/15, 2015/16 e 2018/19, e ultrapassaram em 2009/10 (oitavos de final), 2011/12 (meias-finais) e 2017/18 (quartos de final).

O Sporting de Braga, invicto há 13 jogos nas taças europeias, defronta os escoceses do Rangers nos 16 avos de final da Liga Europa em futebol, ditou o sorteio hoje realizado em Nyon, na Suíça.

A equipa treinada por Ricardo Sá Pinto, que levou o Sporting às meias-finais em 2011/12, joga a primeira mão na Escócia, em 20 de fevereiro de 2020, e a segunda no Estádio Municipal de Braga, no dia 26, uma quarta-feira, às 17:00.

Os ‘arsenalistas’ já disputaram quatro vezes os 16 avos de final, fase em que foram eliminados em 2011/12 e 2017/18, seguindo em frente em 2010/11, para perderem na final, e em 2015/16, época em que ‘tombaram’ nos quartos de final.