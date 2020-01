Portugal vence Hungria e carimba lugar na luta pelos Jogos Olímpicos

Portugal venceu esta tarde a Hungria por 34-26, no seu último jogo do grupo II da ronda principal e carimbou o passaporte para o jogo de atribuição do sexto e quinto lugar, e consequentemente na luta por uma vaga para os Jogos Olímpicos Tóquio’2020.

A selecção orientada por Paulo Pereira e Paulo Fidalgo, técnico do Madeira Andebol SAD, e que conta ainda com João Ferraz como jogador, estava obrigada a vencer para poder ainda sonhar com a permanência neste europeu, e uma vantagem de cinco golos de diferença dava automaticamente a passagem ao jogo de atribuição do quinto e sexto lugar, não precisando assim de esperar pelo resultado entre Suécia e Islândia, que se defrontam às 19h30.

Ao fechar o grupo no terceiro lugar, a selecção lusa espera agora pelo terceiro classificado do grupo I, onde estão na corrida, Alemanha, Áustria e Bielorrússia.