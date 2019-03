Portugal inicia estágio de preparação para o arranque do Euro2020

A selecção portuguesa de futebol inicia hoje o estágio de preparação para o arranque da qualificação para Euro2020 de futebol, em que recebe Ucrânia e Sérvia nas primeiras duas jornadas do Grupo B.

O regresso de Cristiano Ronaldo e as estreias de João Félix, Dyego Sousa e Diogo Jota são os destaques da lista de 25 jogadores convocados pelo seleccionador Fernando Santos, que hoje se vão apresentar na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O técnico de 64 anos agendou um treino para as 17:30, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. Antes, às 17:00, um jogador irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

Portugal começa a defender o título europeu conquistado em 2016, em França, frente à selecção da Ucrânia, em 22 de março, no Estádio da Luz, em Lisboa, recebendo três dias depois a Sérvia, no mesmo recinto, estando o início de ambos os jogos agendados para as 19:45.

A selecção nacional vai disputar o Grupo B, que inclui ainda a Lituânia e o Luxemburgo.

Pela primeira vez, a fase final do Campeonato da Europa vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.

Lista de 25 convocados:

Guarda-redes: Beto (Goztepe, Tur), José Sá (Olympiacos, Gre) e Rui Patrício (Wolverhampton, Ing).

Defesas: João Cancelo (Juventus, Ita), José Fonte (Lille, Fra), Pepe (FC Porto), Mário Rui (Nápoles, Ita), Nelson Semedo (FC Barcelona, Esp), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale) e Rúben Dias (Benfica).

Médios: Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), João Moutinho (Wolverhampton, Ing), João Mário (Inter Milão, Ita), Pizzi (Benfica), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing) e William Carvalho (Betis, Esp).

Avançados: André Silva (Sevilha, Esp), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Gonçalo Guedes (Valência, Esp), Rafa Silva (Benfica), João Félix (Benfica), Dyego Sousa (Sporting de Braga), Diogo Jota (Wolverhampton, Ing) e Cristiano Ronaldo (Juventus, Ita).