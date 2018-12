Portugal defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações

A seleção portuguesa de futebol, anfitriã da fase final da Liga das Nações, vai defrontar a Suíça nas meias-finais da prova, enquanto Holanda e Inglaterra vão disputar o outro encontro, ditou o sorteio realizado hoje em Dublin.

A equipa campeã europeia, que venceu o Grupo 3 da primeira fase, à frente da Itália e da Polónia, disputará o acesso à final com a Suíça, primeira classificada do Grupo 2, que integrava também a Bélgica e a Islândia, em jogo marcado para 5 de Junho de 2019, no Estádio do Dragão, no Porto.

A outra meia-final realiza-se no dia seguinte, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, entre a Holanda e a Inglaterra, vencedoras dos grupos 1 e 4, respectivamente, estando a final da nova competição da UEFA e o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares agendados para 9 de Junho de 2019, nos mesmo recintos.