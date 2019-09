Portugal alcança novo feito histórico no Ténis de mesa feminino europeu

Depois de ter alcançado, na sexta-feira o feito histórico de atingir, pela primeira vez as meias-finais de um Campeonato da Europa de Equipas em ténis de mesa feminino, hoje foi a vez de Portugal voltar a fazer história no europeu que se está a disputar na cidade francesa de Nantes. No jogo das meias-finais frente à Hungria a equipa das Quinas festejou o passaporte para a grande final vencendo por 3-1 e com Fu Yu, atleta que já representou vários clubes na Madeira e é casada com o madeirense Duarte Fernandes, a estar uma vez mais em plano de evidência ao vencer dois encontros com Jieni Shao a alcançar o outro tirunfo que ditou a vitória lusa.

Amanhã Portugal procura o título europeu medindo forças com a selecção da Roménia.