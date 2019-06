Ponta do Sol recebe segunda edição do Triatlo da Madalena do Mar

Este fim-de-semana, a Madalena do Mar foi o palco para o apuramento dos campeões regionais do Campeonato de Equipas de Estafetas de Triatlo. A modalidade levou até ao Município da Ponta do Sol mais de uma centena de atletas de vários escalões, nos dias 22 e 23 de Junho, em duas provas com partida junto ao cais da Madalena do Mar.

No sábado os atletas realizaram, individualmente, a prova de triatlo na distância Sprint, completando 750m Natação, 20,15km Ciclismo e 5,2km Corrida.

Na competição principal, em distância Sprint, Bruno Freitas (Clube Naval do Funchal) e Joana Sousa (ACD Jardim da Serra) foram os vencedores. Esta vitória levou ao primeiro lugar do pódio por equipas masculinas o Clube Naval do Funchal, já no pódio feminino foi as atletas do CF Andorinha que subiram ao primeiro lugar do pódio.

O segundo lugar do pódio foi ocupado por João Marote (Ludens de Machico) e Beatriz Henriques (CF Andorinha), seguindo-se o terceiro lugar ocupado por Francisco Belo (ADRAP) e Tânia Alves (ACD Jardim da Serra).

Já nos escalões jovens, os primeiros lugares do escalão juvenil foram ocupados por Gonçalo Santos (ACD Jardim da Serra) e Bruna Belo (ADRAP). No escalão de iniciados, subiu ao primeiro lugar do pódio João Pedro Neves (ACD Jardim da Serra) e Mónica Dias (AD Galomar). No escalão infantil, em primeiro lugar chegaram os atletas Óscar Góis (ACD Jardim da Serra) e Débora Martins (CF Andorinha).

No escalão mais jovem da competição (benjamins) alcançou em primeiro lugar a meta os atletas Matias Olival (Clube Naval do Funchal) e Rita Madureira (CD Escola Santana).

Por equipas, nos escalões jovens, os atletas do CF Andorinha (masculinos) e CD Escola Santana (feminino) subiram ao primeiro lugar do pódio.

Esta prova contou também com a participação de dois atletas na categoria de Paratriatlo, alcançando o primeiro lugar do pódio o atleta Rodolfo Alves (Clube Naval do Funchal). Também no paratriatlo participou o atleta José Manuel Mendonça (Ludens de Machico). Ambos realizaram o triatlo em distância Super Sprint (300m natação / 7,9Km ciclismo / 2Km corrida).

No domingo realizou-se o IV Campeonato Regional de Equipas de Triatlo, onde os atletas competiram em sistema de estafetas, sendo que cada equipa foi constituída por 3 elementos (100% masculinos ou 100% femininos ou mistos) que tiveram que cumprir, individualmente, um percurso de triatlo completo na distância Super Sprint (300m Natação / 7,9km Ciclismo / 2km Corrida).

As equipas de estafetas de triatlo, campeãs regionais, foram do Clube Naval do Funchal, a equipa constituída por Bruno Freitas/Ricardo Rosa/Francisco Luís (masculinos) e a equipa do ACD Jardim da Serra (feminina) constituída por Tânia Alves/Joana Sousa/Vitória Góis.

Os restantes lugares do pódio foram ocupados pelas equipas do ACD Jardim da Serra (Gonçalo Santos/Diogo Nóbrega/Carlos Nóbrega) e CF Andorinha (Iolanda Henriques/Filipa Freitas/Beatriz Henriques) em segundos lugares. Em terceiro lugar ficou a equipa masculina da ADRAP (João Ramalho/Ibrahim Gama/Francisco Belo) e a equipa feminina do GD Corticeiras (Beatriz Lameiras/Maria Pinto/Nélia Freitas).

A organização contou também com a participação de estafetas mistas, sendo a vencedora deste IV Campeonato Regional de Equipas de Triatlo a equipa constituída por Simão Freitas/Rubén Mendonça/Raquel Caires, do Ludens de Machico.

Num comunicado dirigido à imprensa, a Associação Regional de Triatlo da Madeira (entidade organizadora) agradeceu “o apoio das várias entidades públicas que contribuíram activamente para a realização das provas deste sábado, em especial à Câmara Municipal da Ponta do Sol, AMDpt, SER – DRJD”.

“A organização contou igualmente com o apoio da Auto Zapecar, Europcar, MZBike, Clínica Dentária do Fórum Machico, Socorro Madeira e Empresa de Cervejas da Madeira – Águas Atlântida.