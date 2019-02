Pior desempenho de Cristiano Ronaldo na ‘Champions’ desde 2006

Cristiano Ronaldo marcou até agora um golo na Liga dos Campeões, em seis partidas disputadas. Se o jogador madeirense está habituado a igualar recordes astronómicos, desta vez não supera um registo com mais de 13 anos, estabelecido pelo próprio.

O capitão da selecção portuguesa de futebol não marcava tão poucos golos desde 2006, na competição, sendo que a última vez que isso aconteceu foi em 2005/2006, ainda na pré-eliminatória de acesso ao torneio, ao serviço do Manchester United.

O madeirense, que já foi melhor marcador da competição por sete ocasiões, detém o recorde de golos numa só edição (17) e é o maior goleador de sempre da ‘Champions’ com 122 golos, teve uma queda vertiginosa no faro goleador na primeira vez que disputa a prova milionária pela Juventus, embora nas competições internas, nomeadamente para a Liga Italiana, CR7 lidere a lista de melhores marcadores com 19 golos anotados.

Confira o registo goleador de Cristiano Ronaldo na competição:

- 2002/2003 - Sporting - 0 golos na pré-eliminatória (1 jogo)

- 2003/2004 - Manchester United - 0 golos (5 jogos)

- 2004/2005 - Manchester United - 0 golos (8 jogos)

- 2005/2006 - Manchester United - 1 golo na pré-eliminatória (8 jogos)

- 2006/2007 - Manchester United - 3 golos (11 jogos)

- 2007/2008 - Manchester United - 8 golos (11 jogos) - Melhor Marcador

- 2008/2009 - Manchester United - 4 golos (12 jogos)

- 2009/2010 - Real Madrid - 7 golos (6 jogos)

- 2010/2011 - Real Madrid - 6 golos (12 jogos)

- 2011/2012 - Real Madrid - 10 golos (10 jogos)

- 2012/2013 - Real Madrid - 12 golos (12 jogos) -

- 2013/2014 - Real Madrid - 17 golos (11 jogos) - Melhor Marcador

- 2014/2015 - Real Madrid - 10 golos (12 jogos) - Melhor Marcador

- 2015/2016 - Real Madrid - 16 golos (12 jogos) - Melhor Marcador

- 2016/2017 - Real Madrid - 12 golos (13 jogos) - Melhor Marcador

- 2017/2018 - Real Madrid - 15 golos (13 jogos) - Melhor Marcador

- 2018/2019 - Juventus - 1 golo (6 jogos) - Ainda em competição