Petit faz seis alterações no onze do Marítimo frente ao Belenenses SAD

São seis as alterações que Petit orquestrou no onze do Marítimo para o jogo desta tarde, frente ao Belenenses SAD, agendado para as 15 horas, no Estádio do Bonfim.

Nanu, Rúben Ferreira, René Santos, Pedro Pelágio, Getterson e Barrera são as novidades no escalonamento verde-rubro face à partida transacta (derrota contra o Desportivo das Aves por 0-1). Saem assim do onze maritimista Bebeto, China, João Gamboa, Ricardo Valente, Jorge Correa e Joel Tagueu.

O Marítimo alinha então neste encontro com Charles, Nanu, Zainadine, Grolli e Rúben Ferreira; René Santos, Vukovic e Pelágio; Barrera, Getterson e Edgar Costa.